Bahia fecha maior contrato da história em patrocínio central na camisa

Padrão 1 da nova coleção de uniformes do Bahia - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O Bahia anunciou, neste domingo, 30, a assinatura do maior contrato de sua história para a posição central da camisa. A marca baiana Atacadão dos Pisos, focada em materiais de construção e itens para casas, será a nova patrocinadora do clube pelos próximos três anos, ocupando o espaço entre o escudo e a logo da 'Puma' no uniforme. Os valores, entretanto, não foram divulgados.

“O patrocínio com o Atacadão dos Pisos representa mais um avanço no fortalecimento da plataforma comercial do Bahia, refletindo a confiança de grandes marcas no projeto esportivo do Clube", celebrou Rafael Soares, Diretor Executivo de Marketing e Negócios do clube.

"O acordo reforça o crescimento da marca tricolor, impulsionado por visibilidade nacional, resultados esportivos e uma torcida apaixonada. O Esquadrão se consolida, cada vez mais, como uma das principais vitrines do futebol brasileiro”, concluiu.

O novo patrocinador já vai estrear na noite deste domingo, 30, no confronto diante do Corinthians, pela 1ª rodada do Campeonato Brasileiro. Além disso, o jogo também vai marcar o início da 'Era Puma' no Bahia, já o clube entrará em campo pela primeira vez com o novo uniforme. Confira: