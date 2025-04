"Início de parceria longeva", celebra diretora de marketing da Puma no Brasil

Luciana Soares é a diretora de marketing da Puma no Brasil - Foto: Téo Mazzoni / Ag. A TARDE

A parceria entre o Bahia e a Puma marca um novo capítulo na história do clube e da marca alemã no futebol brasileiro.

Durante o evento de lançamento das novas camisas do Esquadrão de Aço, na noite desta sexta-feira, 28, a diretora de marketing da Puma no Brasil, Luciana Soares, destacou a importância da união entre as marcas.

"Para a gente, é um prazer estar aqui nessa noite celebrando essa parceria, o início de uma parceria longeva. A Puma é uma empresa com mais de 75 anos, que acredita na promoção do esporte para o futuro. Poder nos juntar ao maior clube do Nordeste é um grande orgulho e nos permitirá reforçar o nosso propósito de marca", declarou Luciana.

A diretora ressaltou que a parceria com o Bahia vai além do fornecimento de uniformes. O objetivo da marca é trazer sua expertise global no futebol sem perder a essência e os valores do clube baiano.

"Para nós, é muito importante, ao nos unirmos a um clube, trazer os valores de cada um dos parceiros. Vamos imprimir todo o nosso conhecimento mundial do futebol, que adquirimos trabalhando com diversos times e ligas globais. Toda essa bagagem agora está chegando ao Bahia, com tecnologia, design e inovação. Mas, acima de tudo, queremos respeitar e enaltecer a cultura baiana em tudo que fazemos", afirmou.

Luciana também explicou como a Puma está trabalhando para garantir que o Bahia mantenha sua identidade e tradição ao longo dos lançamentos.

"Trabalhamos juntos, a quatro mãos, respeitando os valores dos nossos parceiros. Nosso objetivo é traduzir toda a história do Bahia. Sua identidade, valores e cultura nos materiais que desenvolvemos. Queremos não apenas vestir o clube e seus torcedores, mas também valorizar essa identidade tão rica com tecnologia e inovação", finalizou.

O Bahia se torna o segundo clube do Brasil a vestir Puma, ao lado do Palmeiras.