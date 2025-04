Bahia finaliza preparação de olho no Corinthians; veja provável time

Bahia recebe o Corinthians pela estreia do Campeonato Brasileiro - Foto: Foto: Divulgação | ECBahia

O Bahia finalizou a preparação para enfrentar o Corinthians e fazer sua estreia no Campeonato Brasileiro. Para o confronto deste domingo, 30, às 20h, na Arena Fonte Nova, o Tricolor vai a campo com o time titular após enfrentar o Ceará, pela Copa do Nordeste, com uma equipe de reservas no meio de semana.

No CT Evaristo de Macedo, o elenco realizou trabalhos de saída de bola e jogadas de ataque. Além disso, o técnico Rogério Ceni fez um exercício tático e encerrou o último treino antes do jogo com uma atividade de finalizações.

Para enfrentar o Corinthians, o Bahia deve utilizar um time semelhante ao que empatou com o Vitória e conquistou o 51º título estadual, no Barradão, mas com o uruguaio Lucho Rodríguez na vaga de Willian José. A tendência, portanto, é que o Esquadrão de Aço volte a utilizar três zagueiros, com Gabriel Xavier entre os 11 iniciais.

A provável escalação do Bahia é: Marcos Felipe; Gabriel Xavier (Gilberto), Kanu, Ramos Mingo e Luciano Juba; Caio Alexandre, Jean Lucas e Everton Ribeiro; Ademir, Erick Pulga e Lucho Rodríguez

A partida deste domingo também vai marcar a estreia do novo uniforme do Bahia, apresentado na última sexta-feira, 29, em parceria com a Puma.