CBF divulga tabela detalhada ate a 12ª rodada do Brasileirão

O Brasileirão 2025 vai começar para a dupla Ba-Vi - Foto: Divulgação / CBF

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou, na noite desta sexta-feira, 28, a tabela detalhada das rodadas de 2 a 12 do Campeonato Brasileiro de 2025 para Bahia e Vitória.

Entre os destaques, a definição da data do primeiro clássico Ba-Vi na elite do futebol nacional. O embate será na 9ª rodada, no dia 18 de maio, um domingo, às 16h, na Arena Fonte Nova.

Os times baianos iniciam suas jornadas na competição já neste fim de semana. O Vitória estreia neste sábado , 29, às 18h30, contra o Juventude, no estádio Alfredo Jaconi. Já o Bahia entra em campo no domingo, 30, às 20h, diante do Corinthians, na Arena Fonte Nova.

A primeira partida do Leão da Barra no Barradão será no dia 6 de abril, contra o Flamengo, às 18h30. No mesmo dia, o Esquadrão de Aço fará sua primeira partida fora de casa, contra o Santos, na Vila Belmiro, às 20h30.

Confira a tabela detalhada de Bahia e Vitória até a 12ª rodada:

1ª rodada

🗓 29/03 (sábado) – Juventude x Vitória, às 18h30 – Alfredo Jaconi

🗓 30/03 (domingo) – Bahia x Corinthians, às 20h – Arena Fonte Nova

2ª rodada

🗓 06/04 (domingo) – Vitória x Flamengo, às 18h30 – Barradão

🗓 06/04 (domingo) – Santos x Bahia, às 20h30 – Vila Belmiro

3ª rodada

🗓 13/04 (domingo) – Bahia x Mirassol, às 16h – Arena Fonte Nova

🗓 13/04 (domingo) – Atlético-MG x Vitória, às 20h30

4ª rodada

🗓 16/04 (quarta-feira) – Vitória x Fortaleza, às 21h30 – Barradão

🗓 17/04 (quinta-feira) – Cruzeiro x Bahia, às 21h30 – Mineirão

5ª rodada

🗓 20/04 (domingo) – Fluminense x Vitória, às 18h30 – Maracanã

🗓 21/04 (segunda-feira) – Bahia x Ceará, às 20h – Arena Fonte Nova

6ª rodada

🗓 27/04 (domingo) – Palmeiras x Bahia, às 18h30 – Allianz Parque

🗓 27/04 (domingo) – Vitória x Grêmio, às 18h30 – Barradão

7ª rodada

🗓 03/05 (sábado) – Ceará x Vitória, às 18h30 – Castelão

🗓 03/05 (sábado) – Bahia x Botafogo, às 21h – Arena Fonte Nova

8ª rodada

🗓 10/05 (sábado) – Vitória x Vasco, às 18h30 – Barradão

🗓 10/05 (sábado) – Flamengo x Bahia, às 21h – Maracanã

9ª rodada – PRIMEIRO BA-VI

🗓 18/05 (domingo) – Bahia x Vitória, às 16h – Arena Fonte Nova

10ª rodada

🗓 25/05 (domingo) – Grêmio x Bahia, às 11h – Arena do Grêmio

🗓 25/05 (domingo) – Vitória x Santos, às 18h30 – Barradão

11ª rodada

🗓 31/05 (sábado) – Bahia x São Paulo, às 16h – Arena Fonte Nova

🗓 01/06 (domingo) – Corinthians x Vitória, às 18h30 – Neo Química Arena

12ª rodada

🗓 12/06 (quinta-feira) – Bragantino x Bahia, às 19h – Nabi Abi Chedid

🗓 12/06 (quinta-feira) – Vitória x Cruzeiro, às 19h – Barradão