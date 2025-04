Diretor celebra nova camisa do Bahia em evento: "Conexão com as raízes"

Diretor de marketing do Bahia, Rafael Soares acompanhou o lançamento dos novos mantos do Esquadrão - Foto: Téo Mazzoni / Ag.A TARDE

O Bahia lançou oficialmente suas novas camisas fabricadas pela Puma, novo fornecedor de material esportivo do clube. O evento na noite desta sexta-feira, 28, é realizado no Trapiche Barnabé, em Salvador.

Rafael Soares, diretor de marketing do Esquadrão, demonstrou satisfação com o novo manto tricolor e ressaltou que a nova marca trará mais grandeza ao clube azul, vermelho e bramco.

"Muito feliz, porque o Bahia dá um passo importante de grandeza. A gente passou oito anos com a marca própria, a Esquadrão. Acho que o novo momento do clube pedia uma marca global, uma coisa que conectasse a gente com o resto do mundo. E a gente ter esse casamento hoje com a Puma é muito importante porque nos coloca numa prateleira dos gigantes. Em Fórmula 1 está a Ferrari de Puma, você vai ver o jogo da Premier League, Puma, várias seleções do mundo, Puma. Então, o Bahia hoje entra nesse patamar, nessa prateleira dos gigantes. Então a gente está muito feliz porque é o novo momento do clube e a marca global nos impulsiona para isso", disse Rafael.

A Puma estampa algumas das principais seleções africanas, casos de Marrocos, Gana, Egito, Senegal e Costa do Marfim. Questionado se a camisa traz raízes africanas, Rafael afirmou que a camisa se conecta com a cultura baiana e suas raízes.

"A Puma sempre tem uma tradição muito forte com o futebol africano, o que nos causa simpatia ainda mais positiva com a marca. Sobre as camisas que vamos lançar hoje, a gente teve um olhar muito especial na construção da sua comunicação com a cultura baiana. Então, a gente não quis desassociar isso. A camisa tem muita conexão com as raízes, tanto a camisa 1 como a camisa 2, e até a 3 que virá depois. Ela tem muita conexão com a cultura baiana, de fato é uma camisa que nasce com baianidade", declarou.

Rafael Soares revelou que o clube teve cuidado em manter e ressaltar as cores históricas do Bahia nas novas camisas um, dois e três que serão lançadas.

"A gente tem toda uma preocupação que a camisa 1 respeite a história do Bahia. Majoritariamente branca, a camisa 1 nos orgulha a história, as fotos de Bobô e os títulos. A gente não iria mudar nunca essa conexão. A camisa 2 tricolor, então, é assim e assim continuará sendo, não só esse ano. Para os anos seguintes a gente vai, também para esse ano, camisa 3, 4 e outras coleções. Vamos exercitar a criatividade e explorar outras possibilidades de conexão. A camisa 1 culturalmente é branca, a camisa 2 ela é tricolor e será assim esse ano também", revelou.

O diretor de marketing também trouxe novidades em relação ao Sócio Esquadrão, que terá uma camisa especial e outras novidades posteriormente.

"Essa camisa da Puma, ela é a camisa de varejo de loja, não é a camisa que vai para o programa do sócio torcedor do Bahia, o Sócio Esquadrão. Mas, sim, o Sócio Esquadrão terá seus benefícios, terá outra camisa, mas não a Puma. Que a Puma é a camisa prioritariamente para vendas", concluiu.