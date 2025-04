Danilo Fernandes exalta parceria do Bahia com a Puma: "Atingindo outro patamar"

Goleiro Danilo Fernandes no evento de lançamento das novas camisas do Bahia - Foto: Téo Mazzoni / Ag. A TARDE

A nova fase do Bahia segue ganhando destaque dentro e fora de campo. Com a chegada da Puma como fornecedora de material esportivo, o Tricolor dá mais um passo na sua internacionalização, fortalecendo a marca e consolidando sua evolução.

Quem acompanha essa transformação de perto é o goleiro Danilo Fernandes, um dos líderes do elenco e peça fundamental nessa trajetória desde 2021. No evento de lançamento dos novos uniformes do clube, o experiente arqueiro celebrou a parceria com a marca alemã e destacou a importância desse movimento para o crescimento do Bahia.

"É um marco muito importante. A Puma é uma marca internacional, e hoje o Bahia eleva seu nível, atingindo outros patamares. Eu, que sou o jogador mais velho do elenco, tenho acompanhado de perto essa transformação e vejo até onde estamos chegando. Mas tão importante quanto essa parceria é a gente corresponder dentro de campo, jogando competições internacionais. Esse é o nosso objetivo: estar presente nesses torneios e, assim, ficar mais próximo de conquistá-los. Estamos elevando o patamar do clube junto a uma marca tão gigante quanto a Puma", afirmou Danilo.

Desde 2021 no clube, Danilo Fernandes viveu diferentes fases do Bahia, desde momentos de dificuldade até a reestruturação atual com o Grupo City. O goleiro vê o clube cada vez mais fortalecido e acredita que essa ascensão será contínua.

"Com certeza, o Bahia está mais forte a cada ano. Esse é o projeto do Grupo City: transformar o clube em um gigante ainda maior. Um evento desse nível, com uma marca tão importante como a Puma, só reforça essa ideia. Agora, cabe a nós correspondermos dentro de campo, valorizando esse momento e abrindo caminho para coisas ainda maiores no futuro", destacou.

Além da reformulação estrutural, o Bahia encara um calendário intenso. Até a pausa para o Super Mundial de Clubes da Fifa, a equipe pode chegar a 25 partidas disputadas na temporada, o que exige planejamento e rodagem do elenco. Danilo, no entanto, vê esse cenário como positivo e acredita que a equipe está preparada para encarar a maratona de jogos.

"Nosso elenco é muito qualificado, e todo jogador quer jogar. Quanto mais partidas tivermos, mais oportunidades para todo o grupo. Além disso, um calendário cheio significa que estamos avançando nas competições, o que nos dá ainda mais confiança. O professor Rogério Ceni, junto com o departamento de performance, saberá gerenciar essa situação. A rotatividade será fundamental, e estamos preparados para isso", concluiu o goleiro.