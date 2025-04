Com retorno, Bahia divulga relacionados para enfrentar o Corinthians

Willian José, atacante do Bahia - Foto: Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Convocado pela seleção colombiana e de volta após a data Fifa, o lateral-direito Santiago Arias foi relacionado pela primeira desde que retornou ao Bahia. A lista de convocados, divulgada neste domingo, 30, para o jogo contra o Corinthians, pela estreia do Campeonato Brasileiro, conta com 25 jogadores escolhidos pelo técnico Rogério Ceni.

Embora volte a contar com Santi Arias, o Esquadrão de Aço continua sem o meio-campista Michel Araújo, que ainda segue em tratamento médico de uma lesão muscular. Fora o uruguaio, o Bahia vem com força total para estrear no Brasileirão.

Santiago Arias em treinamento pelo Bahia | Foto: Foto: Letícia Martins/EC Bahia

Veja a lista de relacionados do técnico Rogério Ceni:

Goleiros: Ronaldo, Danilo Fernandes e Marcos Felipe

Laterais: Arias, Luciano Juba, Gilberto e Iago Borduchi

Zagueiros: Kanu, David Duarte, Ramos Mingo e Gabriel Xavier

Meio-campistas: Cauly, Acevedo, Rezende, Everton Ribeiro, Erick, Rodrigo Nestor, Jean Lucas e Caio Alexandre

Atacantes: Tiago, Kayky, Ademir, Luciano Rodríguez, Erick Pulga e Willian José

📋 Saiu a lista!



Técnico Rogério Ceni convocou 25 atletas pro duelo de hoje. Leia mais no site oficial ➡️ https://t.co/eO5wZQsMSe #BahiaDasArtes #BBMP pic.twitter.com/oEOsS37Ak0 — Esporte Clube Bahia (@ecbahia) March 30, 2025

A bola rola às 20h, na Arena Fonte Nova, pela 1ª rodada da competição.