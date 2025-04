Baiana que pichou estátua do STF pode lançar candidatura

Decisão que livrou pichadora foi deliberada na última sexta-feira, 28 - Foto: Reprodução

Débora Rodrigues dos Santos, ré por ter pichado a estátua da justiça do Supremo Tribunal Federal (STF) durante os atos golpistas, pode lançar candidatura a algum cargo eletivo nas eleições de 2026. Esse é o desejo de parte do PL, que enxergam potencial político na baiana.

Para o líder da sigla na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante, a atitude da cabeleireira expressa a “luta pela liberdade de expressão”. Deste modo, surge o anseio de parte da legenda pela candidatura da baiana.

O movimento, contudo, vai de encontro à decisão do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Isso porque, enquanto a mulher for ré pelos atos golpistas, ela não poderá concorrer a um cargo eletivo.

Caso seja condenada pela Suprema Corte, ela pode ficar inelegível com base na Lei da Ficha Limpa, que impede a candidatura de pessoas condenadas por crimes contra o Estado Democrático de Direito.

Daiane Rodrigues deixou a prisão no último sábado, 29, por determinação do próprio Moraes, e desde então cumpre prisão domiciliar.