PF prende um dos líderes de ato golpista em Brasília no 8/1

A Polícia Federal prendeu na noite desta quinta-feira, 21, um dos homens apontado como líder da invasão ao prédio do Supremo Tribunal Federal (STF) durante o ato golpista no 8 de janeiro, quando radicais de direita depredaram a sede dos Três Poderes após a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Identificado como Diego Ventura e apontado com um dos líderes da invasão, ele estava foragido da Justiça e foi preso pela Polícia Federal em Campos dos Goytacazes (RJ), durante um evento denominado "assembleia nacional da direita brasileira". As informações são da coluna de Diego Aguirre, no UOL.

Ventura era líder de um grupo de extrema direita presente no acampamento do quartel-general do Exército em Brasília. Ele chegou a ser preso pela Polícia Militar do Distrito Federal em dezembro, quando se dirigia ao Supremo Tribunal Federal (STF) portando itens como estilingues, rádios comunicadores e faca. No entanto, foi solto no mesmo dia.

No 8 de janeiro, Ventura aparece em vídeos chutando grades de contenção antes do início da invasão e depois dentro do prédio do STF, já depredado.

Ana Priscila Azevedo, outra liderança que estava com ele, foi presa em 10 de janeiro, mas Ventura conseguiu escapar. A sua prisão aconteceu após determinação do STF.