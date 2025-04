Perdeu, mané: baiana que pichou estátua do STF com batom deixa prisão

Decisão que livrou pichadora foi deliberada na última sexta-feira, 28 - Foto: Reprodução

Conhecida por ter pichado com batom a estátua da Justiça do Supremo Tribunal Federal (STF), nos atos golpistas do 8 de janeiro, Débora Rodrigues dos Santos, deixou o Centro de Ressocialização Feminino de Rio Claro, no interior de São Paulo.

A mulher cumprirá prisão domiciliar em Paulínia (SP), e chegou ao local na última sexta-feira, 28, após o ministro do STF, Alexandre de Moraes, acatar a denúncia da Procuradoria-Geral da República (PGR).

Deste modo, ela terá que cumprir uma série de medidas, bem como o uso de tornozeleira eletrônica, além de estar restrita a usar as redes sociais, e não pode dar entrevistas sem autorização prévia do STF.

Inicialmente, a defesa da cabeleireira baiana havia solicitado o pedido de soltura para Débora, contudo, não foi aceito pela Suprema Corte.