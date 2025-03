Bolsonaro reúne aliados em manifestação por anistia aos presos no 8 de janeiro

O ex-gestor espera receber 1 milhão de manifstantes - Foto: Reprodução | YouTube

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) mobilizou neste domingo, 16, em Copacabana, no Rio de Janeiro, uma manifestação em apoio ao projeto que anistia os envolvidos nos ataques golpistas na Casa dos Três Poderes, no dia 8 de janeiro. O ex-gestor espera receber 1 milhão de manifestantes.

O projeto tramita na Câmara dos Deputados, e tem apoio do centrão, incluindo partidos como Republicanos, PSD, União Brasil e PP. A mobilização é uma forma de atrair apoio popular à proposta e enfraquecer a acusação contra ele próprio feita pela Procuradoria-Geral da República (PGR) sobre a tentativa de golpe após sua derrota nas eleições de 2022.

Entre os presentes estão os filhos do ex-mandatário, Eduardo e Flávio, deputados, senadores e governadores, entre eles os do Rio e São Paulo, Cláudio Castro (PL) e Tarcísio de Freitas (Republicanos)

lista de oradores prevê o próprio Jair Bolsonaro, seu filho Flávio, o líder nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, o pastor Silas Malafaia e a vice-presidente do PL Mulher, Priscila Costa, que representa Michelle no evento. Entre os parlamentares, discursarão o senador Magno Malta (PL-ES) e os deputados federais Nikolas Ferreira (PL-MG), Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) e Rodrigo Valadares (União-SE), relator do PL da anistia.

O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos), firmou compromisso com o PL de votar o projeto caso haja intenção da maioria da Casa de fazê-lo. O compromisso fez parte do acordo que o elegeu no início do ano.