Urgente! Presidente do PV baiano é libertado por sequestradores

Informação foi divulgada neste sábado, 15 - Foto: Reprodução

O presidente estadual do Partido Verde, Ivanilson Gomes, foi libertado pelos sequestradores, após ser levado da sede do partido, na tarde da sexta-feira, 14, em Salvador. A informação foi confirmada nas redes sociais, na noite deste sábado, 15, pelo vereador André Fraga, também da legenda.

Segundo a publicação, Ivanilson se encontra em segurança.

"Com alívio, compartilho que Ivanilson Gomes, presidente do PV-Ba, já está em segurança. Foram dias difíceis para sua família, amigos e para os verdes do Brasil. Pedimos respeito nesse momento. Agradeço as mensagens de apoio e as ações da DEIC/DAS e SSP-BA", escreveu.

Ivanilson foi levado por homens que invadiram a sede da legenda, no bairro do Rio Vermelho. O pedido inicial do resgate era de R$ 500 mil, valor que não foi encontrado no diretório.