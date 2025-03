"Capítulo vergonhoso", detona deputado sobre espigões de Buracão

Construção tem gerado debate ambiental - Foto: Reprodução

A postura adotada pela Prefeitura de Salvador diante da construção de dois espigões na praia de Buracão, no Rio Vermelho, tem sido alvo de críticas por especialistas e políticos. Ao Portal A Tarde, o deputado estadual Robinson Almeida (PT) alertou para os danos que podem ser causados pela obra.

Um dos pontos alertados é a criação de uma sombra na areia da praia, o que é vetado por leis das esferas federal, estadual e municipal. Segundo o deputado, o sombreamento deve ocasionar em graves alterações no ecossistema.

"Os especialistas apresentaram estudos sobre o impacto dessa verticalização, causando sombra na areia da praia e alterações no ecossistema", destacou.

Robinson ainda afirmou que a Prefeitura tem atuado de forma "vergonhosa" para atender os interesses do capital privado na cidade.

"Querem transformar a praia do Buracão, cartão postal do Rio Vermelho, numa arquitetura de grandes edifícios, que privilegia o acesso a paisagem do litoral aos proprietários dos seus apartamentos a semelhança de Camboriú, em Santa Catarina. Além disso, centenas de novas unidades habitacionais vão causar um adensamento urbano em uma região já saturada e de acesso limitado. A autorização para essas edificações é mais um capítulo vergonhoso da ação prefeitura a serviço do interesse privado em nossa capital", disparou.