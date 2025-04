Crime brutal: adolescente confessa assassinato de tio com óleo quente

Vítima não resistiu aos ferimentos e faleceu dias depois do ataque - Foto: Divulgação/Sindpesp

Uma jovem foi apreendida pela Polícia Civil de Goiás (PCGO) após ser acusada de assassinar seu tio com óleo quente em Uruaçu (GO), no último sábado, 29. O crime ocorreu enquanto a vítima dormia, quando a adolescente derramou óleo fervente no ouvido do homem.

A vítima, que sofreu queimaduras severas, foi inicialmente atendida em um hospital local, mas devido à gravidade dos ferimentos, foi transferida para Goiânia, onde morreu na sexta-feira, 28.

De acordo com a PCGO, a jovem confessou a autoria do crime. Ela responderá por homicídio triplamente qualificado, incluindo a crueldade, o uso de meios insidiosos e a impossibilidade de defesa da vítima.

Além disso, a polícia cumpriu dois mandados de busca e apreensão, recolhendo dois aparelhos celulares que podem fornecer mais informações sobre o caso.