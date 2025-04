Bunker do CV é desativado no Centro do Rio após operação policial

Polícia Civil continua investigando a atividade criminosa na região - Foto: Divulgação / G1

A Polícia Civil fechou, neste doming, 30, um ponto de venda de drogas que funcionava em um casarão na Lapa, no Centro do Rio de Janeiro. O imóvel, que parecia abandonado, na verdade operava como um 'bunker' do Comando Vermelho (CV), com reforços estruturais que dificultavam o acesso policial, incluindo portas de aço e uma passagem secreta.

Na ação, conduzida por agentes da 5ª DP (Mem de Sá), dois homens foram presos em flagrante: Magno Cavalcanti de Barros, de 27 anos, e Nathan Souza Resgate, de 22. Ambos já tinham histórico criminal por tráfico e roubo. Nathan, que estava foragido desde outubro após não retornar de uma saída temporária da prisão, também teve um mandado de prisão cumprido.

Dentro do casarão, os policiais apreenderam mais de duas mil porções de drogas, entre maconha, haxixe, skank, cocaína e crack. O material ilícito, avaliado em mais de R$ 100 mil, era comercializado para usuários que se aglomeravam na porta do local.

Material ilícito é avaliado em mais de R$ 100 mil | Foto: Divulgação / G1

Os investigadores apontam que o espaço era controlado por Wilton Carlos Rabelo Quintanilha, o "Abelha", uma das principais lideranças do Comando Vermelho. O local havia sido projetado para resistir a operações policiais, contando com um cômodo isolado dos demais ambientes, protegido por portas de aço e uma saída secreta. Em investigações anteriores, criminosos conseguiram escapar utilizando essa estrutura.

Local havia sido projetado para resistir a operações policiais | Foto: Divulgação / G1

Desta vez, no entanto, os suspeitos foram capturados antes de conseguirem fugir. Após a prisão da dupla, os agentes desmontaram o bunker, removendo as portas de aço — que pesavam mais de 300 kg — e desativando a passagem oculta.

A Polícia Civil continua investigando a atividade criminosa na região e busca identificar outros envolvidos na operação do bunker.