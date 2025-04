Fisiculturista preso por matar vendedora morre na prisão

Wenderson Rodrigues de Souza, de 30 anos, começou a passar mal na prisão - Foto: Reprodução

Um fisiculturista, acusado de matar uma vendedora na Grande Vitória, no Espírito Santos, morreu neste domingo, 30, após passar mal no Centro de Detenção Provisória de Vila Velha.

Wenderson Rodrigues de Souza, de 30 anos, começou a passar mal na prisão e seus companheiros de cela reportaram seu estado de saúde para as autoridades, que o transportaram à Unidade de Saúde do Sistema Prisional (USSP), onde já chegou morto. As informações são da Secretaria Estadual de Justiça (Sejus).

Ainda não há informações sobre a causa da morte. A secretaria comunicou que todas as medidas investigativas já estão em ação.

Assassinato

No dia 10 de março, Wenderson foi preso pela polícia do Espírito Santos após esfaquear uma vendedora de uma loja de produtos eletrônicos no Polo de Moda da Glória, em Vila Velha, na Grande Vitória. De acordo com as autoridades, o criminoso não conhecia ou possuía qualquer tipo de relação com a vítima.

Wenderson foi encontrado pela polícia minutos depois do crime, em uma rua próxima ao local, usando a mesma faca do assassinato para se ferir.