Bruno Leonardo após suposta ligação com o PCC: "Deus cuidou de tudo"

Dias após ser citado em relatório da Polícia Federal por uma suposta ligação ao Primeiro Comando da Capital (PCC), o bispo Bruno Leonardo Santos Cerqueira voltou a se manifestar.

Nas redes sociais, ele agora postou uma mensagem bíblica e ainda deu a entender um recado sobre o caso em que está envolvido.

"Não deixe que as preocupações tomem conta do seu coração. Deus já cuidou de tudo! Nada foge do controle dele, e, no tempo certo, tudo se encaixa. Apenas confie e siga em paz", declarou o bispo.

Bruno Leonardo ainda mencionou um salmo bíblico e escreveu: "Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias preocupações".

Entenda a acusação contra o bispo Bruno Leonardo

O bispo Bruno Leonardo Santos Cerqueira foi citado em um relatório da Polícia Federal (PF) e do Ministério Público Federal (MPF) por conta de transações envolvendo o religioso e uma empresa investigada por ter relações com "faz tudo" do Primeiro Comando da Capital (PCC), Wiilian Barile Agati. O bispo é bastante famoso e já lotou a Arena Fonte Nova, em Salvador, com seus eventos religiosos.

A transação citada no relatório conta com o valor total de R$ 2,2 milhões e envolve a Igreja Batista Avivamento Mundial, que o bispo é responsável, para a Starway Locação de Veículos, que, de acordo com a PF, seria uma empresa de fachada usada para lavar o dinheiro da facção criminosa PCC.

A operação em questão é a Operação Mafiusi, que mira Wiilian Barile Agati, considerado um “faz tudo” do PCC e integrante de um grupo envolvido no tráfico internacional de drogas. O bispo, porém, não aparece como um investigado no caso.

William e outras 13 pessoas foram denunciadas pelo esquema do tráfico internacional de drogas, porém seguem sendo investigados por lavagem de dinheiro oriundo do envio de cocaína à Europa.

O bispo Bruno Leonardo possui suas redes sociais lotadas de seguidores, com 50 milhões no Youtube e quase 10 milhões no Instagram.