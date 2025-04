Igreja de Bruno Leonardo é mencionada em relatório da PF sobre o PCC

Bispo Bruno Leonardo durante evento religioso na Arena Fonte Nova, em Salvador - Foto: Reprodução | Redes Sociais

O bispo Bruno Leonardo Santos Cerqueira foi citado em um relatório da Polícia Federal (PF) e do Ministério Público Federal (MPF) por conta de transações envolvendo a igreja do religioso e uma empresa investigada por ter relações com "faz tudo" do Primeiro Comando da Capital (PCC), Wiilian Barile Agati.

A transação citada no relatório conta com o valor total de R$ 2,2 milhões e envolve a Igreja Batista Avivamento Mundial, que o bispo é responsável, para a Starway Locação de Veículos, que, de acordo com a PF, seria uma empresa de fachada usada para lavar o dinheiro da facção criminosa PCC.

“Em conformidade com os dados obtidos a partir do afastamento do sigilo bancário e fiscal, identificou-se que a Igreja realizou transferências para a Starway no valor total de R$ 2.225.000,00, sendo que as movimentações começaram em 6/8/2021, com um valor de R$ 635.000,00, e se encerraram em 5/4/2022”, diz a PF.

Segundo a PF, não existe procedimento formal contra a Igreja Batista do Avivamento Mundial, apenas menção a movimentações bancárias em caráter preliminar.

O bispo Bruno Leonardo possui suas redes sociais lotadas de seguidores, com 50 milhões no Youtube e quase 10 milhões no Instagram.

Igreja comandada por bispo fez transferência para possível empresa de fachada para lavagem de dinheiro | Foto: Divulgação

A operação em questão é a Operação Mafiusi, que mira Wiilian Barile Agati, considerado um “faz tudo” do PCC e integrante de um grupo envolvido no tráfico internacional de drogas. O bispo, porém, não aparece como um investigado no caso.

William e outras 13 pessoas foram denunciadas pelo esquema do tráfico internacional de drogas, porém seguem sendo investigados por lavagem de dinheiro oriundo do envio de cocaína à Europa.

Veja pronunciamento do bispo Bruno Leonardo

A reportagem de A TARDE recebeu o posicionamento da defesa do bispo, que encaminhou através da sua assessoria jurídica o seguinte texto em caráter de direito de resposta:

Bispo Bruno Leonardo e a Igreja Batista do Avivamento Mundial não figuram como investigados em Operação Policial, não foram citados em denúncia da polícia Federal e não são ligados a nenhuma organização criminosa.

A notícia publicada anteriormente afirmou que Bispo Bruno Leonardo é citado pela Polícia Federal, ligando assim com títulos sensacionalistas ao crime organizado, contendo assim um erro gravíssimo.

Espontaneamente o Advogado da Igreja Batista do Avivamento Mundial esteve pessoalmente, no dia 13.03.2025, na sede da Superintendência da Polícia Federal, bem como participou de reunião virtual com o Delegado da Polícia Federal, Dr. Eduardo Verza, no dia 17.03.2025, com o objetivo de checar se existia ou não investigação da PF.

A Instituição religiosa assim como diversos consumidores que compraram na Loja Investigada (STARTWAY), constou como clientes compradores no relatório de movimentações financeiras e não na Polícia Federal.

A notícia induziu aos leitores que a POLICIA FEDERAL citou a IGREJA como ligada ao Crime Organizado.

Na própria reunião com o Delegado da Policia Federal, o advogado apresentou as notas fiscais, contratos de compra e venda de aquisição de veículos na condição de simples consumidora. Checamos assim a validação das notas fiscais.

Cabe registrar que a Igreja Batista do Avivamento Mundial é contra todo tipo de crimes e acredita no trabalho sério das instituições que lutam para combatê-los.

Por fim registramos que a época da compra nos anos de 2021/2022 não existia nenhuma notícia sobre possível investigação dessa loja ao crime organizado.

Dessa forma, reiteramos que a Igreja Batista do Avivamento Mundial não possui, e nunca possuiu, qualquer vínculo adicional com a empresa STARTWAY MULTIMARCAS, seus sócios, parceiros, vendedores ou demais investigados eventualmente mencionados nas matérias jornalísticas.