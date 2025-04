João Roma defende Bolsonaro após decisão do STF: "Atentado"

João Roma critica Supremo após acolher denúncia contra Bolsonaro - Foto: Cássio Moreira | AG. A TARDE

Presente no lançamento da programação do São João de Santo Antônio de Jesus, nesta quinta-feira, 27, o ex-ministro da Cidadania, João Roma (PL), saiu em defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), que se tornou réu por sua participação na trama do golpe de Estado, após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF).

Em conversa com o Grupo A TARDE, Roma afirmou que Bolsonaro tem sido alvo de uma perseguição política, que teria o objetivo de tirar o líder de direita da cena eleitoral de 2026. O presidente do PL baiano ainda disse enxergar a situação como um "atentado contra a democracia".

"Indignado, como a maioria dos brasileiros, observando com clareza uma Justiça que tem dois pesos e dois medidas, e o viés persecutório em cima do maior líder político do Brasil, aquele que consegue mobilizar, que já está na frente das pesquisas. Uma injustiça e um atentado contra democracia", disparou Roma.

Questionado sobre uma nova candidatura ao governo da Bahia em 2026, Roma colocou seu nome à disposição, mas abriu as portas para uma aliança com outros nomes de oposição no estado.

"É o que eu defendo também. Já apresentei minha pré-candidatura a governador da Bahia, tenho me movimentado, e é fundamental que a gente possa, não só mostrar o diagnóstico do nosso estado, e as nossas propostas para atrair investimentos. Tenho conversado com o presidente Valdemar e com o presidente Bolsonaro sobre isso. Agora, obviamente, não podemos fechar os olhos sobre uma união de forças [...] Naturalmente, podendo haver essa união de forças, eu estou disponível, como já estive em conversa com o ex-prefeito", iniciou Roma, que continuou.

"Sem dúvida, o PL é o principal partido de oposição, é o maior partido do Brasil, se posiciona contra o PT com clareza, e é essa clareza e transparência que queremos transmitir para a população", completou o político.