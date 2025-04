Marabá critica atuação de Neto: “Nunca foi presente no interior"

Prefeito de Luís Eduardo Magalhães, Júnior Marabá (PP) - Foto: Divulgação

O prefeito de Luís Eduardo Magalhães, Júnior Marabá (PP), não amenizou nas palavras e criticou a atuação política de ACM Neto (União Brasil). Segundo o gestor, o líder da oposição no estado não dá a devida importância às cidades do interior do estado.

“Eu acredito que ele nunca foi presente no interior da Bahia. Sempre existiu uma configuração eleitoral dos grandes centros. Durante o processo eleitoral de 2022 existiu uma passagem de Neto no interior, não uma vivência dele no interior. Não houve contato com as lideranças. Eu sou prefeito de uma cidade importante. Eu estive apoiando a oposição em 2018 e 2022 e nunca fui um sujeito de ter contato ou proximidade de ACM Neto. Assim como eu, várias lideranças políticas e prefeitos têm o mesmo pensamento, mas não têm coragem de falar, mas essa é a verdade absoluta”, desabafou Marabá em entrevista para a Rádio Sociedade.

Na avaliação do prefeito, até o momento, não surgiu um nome forte o suficiente para tirar o favoritismo do governador Jerônimo Rodrigues (PT) nas eleições de 2026.

“Eu sou um cara que estou numa cidade de viés político conservador de direita, mas eu tenho que ser muito coerente nas minhas palavras. Eu vejo hoje que nós não temos um representante voltado à centro-direita com potencial para o enfrentamento ao governo do estado. Vejo sim uma recondução do atual governador pela maestria política que eles têm”, opinou.

Agenda em Salvador

Júnior Marabá veio a Salvador nesta semana para cumprir agenda e apresentar importantes eventos para a capital do agronegócio do Oeste baiano. Além de apresentar o Arraiá de LEM, o progressista veio firmar parcerias para a 19ª edição da Bahia Farm Show, maior feira de negócios e tecnologia agrícola do Norte e Nordeste do Brasil.