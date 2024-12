Em LEM, Junior Marabá elogia Jerônimo: “Hoje sou um admirador”

Governo esteve em LEM para importantes entregas - Foto: Thuane Maria / GOVBA

Durante a inauguração das obras de requalificação do Aeroporto de Luís Eduardo Magalhães (LEM), na quinta-feira, 12, o prefeito Junior Marabá (PP) aproveitou o momento de fala para registrar elogios ao governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT).

Leia mais

>> Junior Marabá destaca parceria entre Município e Estado em entrega de aeroporto

>> "Bahia tem se destacado no agronegócio", defende Júnior Marabá

>> "Nunca deixaram de me atender", diz Marabá sobre relação com o governo

No discurso para políticos, empresários e população, o chefe do executivo municipal ressaltou o trabalho e a parceria com o governo do Estado. "Nós estamos vendo em Luís Eduardo Magalhães, que está se destacando na Bahia, o prefeito e o governador trabalhando juntos", disse o prefeito, antes de ressaltar que o diálogo constroe pontes. "Eu hoje sou um admirador do governador Jerônimo Rodrigues, pela sua capacidade de diálogo e pela sua capacidade de construção", revelou Junior Marabá.

A segurança pública também é motivo de elogios para o prefeito Marabá. Durante seu discurso citou que policiais militares, sob o olhar do Comando Geral da PM e da Secretaria de Segurança Pública, levam tranquilidade ao município. "Nós promovemos também segurança pública em Luis Eduardo Magalhães ", completou Marabá.

Na agenda em LEM, o governador entregou mais de R$ 85 milhões em investimentos que abrangem saúde, infraestrutura, abastecimento e serviços jurídicos, com a inauguração do Aeroporto Ondumar Ferreira Borges e o Hospital Municipal Miriam Borges, com novos equipamentos e uma ambulância. Foram anunciadas ainda melhorias nos sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário.