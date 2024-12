"Nunca deixaram de me atender", diz Marabá sobre relação com o governo

Marabá fala sobre relação com Jerônimo - Foto: Shirley Stolze | AG. A TARDE

Reeleito com 83,52% dos votos, o prefeito de Luís Eduardo Magalhães, Júnior Marabá (PP), afirmou, em entrevista à Casa A TARDE, espaço do Grupo A TARDE na Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro), nesta sexta-feira, 6, que tem sido atendido pelo governador Jerônimo Rodrigues (PT) sempre que preciso.

Marabá, que não caminhou ao lado de Jerônimo em 2022, disse manter uma relação institucional positiva com o Palácio de Ondina, e declarou achar "natural" a aproximação do PP, seu partido, com o governador. Atualmente, a bancada pepista na Assembleia Legislativa da Bahia (Alba) faz parte da base governista.

"É natural que exista uma aproximação do PP ao governador Jerônimo. Isso a gente vê e acompanha, nas principais lideranças tendo esse contato. Tanto o governador Jerônimo, como Adolpho Loyola, eles são muito solícitos, dão atenção, quando sentimos as necessidades, sendo prefeitos ou sendo deputados, vemos que somos acolhidos. Falando de Luís Eduardo Magalhães, isso é muito importante. Não estive em 2022 junto ao governo do Estado, e mesmo assim nunca deixaram de me atender, entender a necessidade de Luís Eduardo Magalhães", afirmou Marabá, que ainda exemplificou.

"Este ano tive um atenção muito grande. Tenho um hospital com 120 leitos, e tenho a necessidade de colocar as enfermarias e a UTI para funcionar, e tive a disponibilidade na cessão dos equipamentos", pontuou o prefeito.

