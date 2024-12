“Muito possível”, diz Marabá sobre sair como deputado federal em 2026

Prefeito eleito de Luís Eduardo Magalhães, Junior Marabá - Foto: Reprodução

O prefeito eleito de Luís Eduardo Magalhães(LEM), Junior Marabá (PP) confirmou, na manhã desta sexta-feira, 6, a possibilidade de ser candidato a deputado federal em 2026. Conforme detalhou o gestor em conversa com o Portal, no Casa A TARDE, na Fenagro, a tendência dele disputar uma vaga na Câmara de Brasília é grande.

“Há possibilidade total de eu ser candidato a deputado federal em 2026. Lógico que isso não está definido ainda, mas a gente está em conversação, discutindo com grupo político, na região Oeste, com o partido, mas é uma tendência grande que eu venha sim a ser candidato a deputado”, declarou.



Leia também

>> Presidente da Bahia Pesca detalha ações de fomento à aquicultura

“Isso vai depender de um grupo como todo, mas é um assunto bem avançado muito possível de acontecer. Mais próximo do sim do que do não”, continuou.

Marabá também reforçou que, caso eleito, pretende representar a região Oeste da Bahia, que não se sente contemplada no Congresso.“Nós sentimos falta aqui na região. Estamos carentes de uma liderança política que venha representar bem na Câmara dos Deputados”.

Aos 34 anos, Junior foi eleito prefeito de LEM no primeiro turno das eleições municipais deste ano. Junior Marabá teve 46.212 votos, 83,52% dos votos válidos.

O vice-prefeito eleito em Luís Eduardo Magalhães é Franklin Willer, do UNIÃO.

Leia também

>> Economia de energia em Mataripe é capaz de abastecer Feira de Santana

Fenagro

Considerada a maior feira do setor do Norte e Nordeste, a Fenagro é uma realização do Grupo A TARDE. A programação prevê, entre os dias 29 de novembro e 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, a exibição de animais e produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa da organização é receber mais de 100 mil visitantes.

Confira: