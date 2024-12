Presidente da Bahia Pesca detalha ações de fomento à aquicultura

Presidente da Bahia Pesca, Daniel Victória - Foto: Shirley Stolze/ Ag A TARDE

O presidente da Bahia Pesca, Daniel Victória , esteve, na manhã desta sexta-feira, 6, na Casa A TARDE, no Fenagro, em conversa com o programa Isso é Bahia, do A TARDE FM, e comentou sobre os projetos que a empresa tem desenvolvido no Estado para o desenvolvimento do setor. “É um desafio grande, mas a vontade de fazer é maior ainda.”



Na conversa, Daniel citou algumas ações que estão sendo realizadas pela Bahia Pesca, como a “Tá na Rede”, “Camarão no Semiárido”, “Bahia Ostra”, entre outras, todas criadas para impulsionar a aquicultura da Bahia.

“Quando assumimos a gestão, fizemos um planejamento estratégico e decorremos de todo o território para saber qual projeto se encaixaria melhor. A gente sabe a riqueza de biomas na Bahia e da diversidade que temos aqui. [...] E foi aí que fomos decorrendo de 13 a 14 projetos este ano e colocamos pilotos em quase todos”, declarou.

O líder da empresa de pesca citou que um dos pontos que o governo também quer focar ainda mais é a produção de ostras, que no Brasil é um negócio ainda pouco explorado.



“A gente produz muito pouco para o que podemos ainda conseguir no futuro. 90% hoje da ostra é de Santa Catarina, de uma ostra que não é nativa do Brasil e a gente produz uma ostra nativa no recôncavo com um grande potencial, temos que ampliar isso”, detalhou.

Bahia Pesca

É uma empresa vinculada à Secretaria de Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura da Bahia – Seagri, tem como finalidade fomentar a aquicultura e a pesca, mediante a implantação de projetos sustentáveis observando a natureza econômica, social, ambiental e cultural, como forma de contribuir para o desenvolvimento do estado da Bahia. A empresa atua na atração de investimentos, desenvolvimento científico, tecnológico, criação de pólos produtores e fortalecimento das cadeias produtivas.

Assista a entrevista de Daniel Victória na Casa A TARDE

Fenagro

Considerada a maior feira do setor do Norte e Nordeste, a Fenagro é uma realização do Grupo A TARDE. A programação prevê, entre os dias 29 de novembro e 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, a exibição de animais e produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa da organização é receber mais de 100 mil visitantes.



