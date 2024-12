"A Fenagro é uma conquista para o produtor", diz presidente da Faeb

Humberto Miranda, presidente da Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia (Faeb) - Foto: Isis Cedraz I Grupo A TARDE

Presente na 33ª edição da Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro), o presidente da Federação da Agricultura e Pecuária da Bahia (Faeb), Humberto Miranda, celebrou o retorno do evento, considerado a maior feira do setor do Norte e Nordeste.

Para ele, a volta, depois de um hiato de quatro anos, é uma conquista para o produtor rural baiano e brasileiro. "Em nome dos produtores rurais baianos e da Federação da Agricultura, quero, de uma forma muito feliz, abraçar o retorno da nossa Fenagro. A Fenagro é um evento que tem uma marca super importante na Bahia, no Brasil, e até internacionalmente, como já tivemos alguns eventos aqui. Então o retorno da Fenagro para o produtor ruaral baiano e brasileiro é uma conquista", celebrou.

Ainda de acordo com Humberto, o evento agropecuário traz de volta "uma tradição, um espaço físico privilegiado aqui na nossa capital, Salvador. É onde o produtor rural pode mostrar tudo que é feito durante o ano na genética de animais, nas tecnologias, nas inovações, nos modelos de produção... e tudo que movimenta o setor agropecuário baiano".

Fenagro

Considerada a maior feira do setor do Norte e Nordeste, a Fenagro é de realização do Grupo A TARDE. A programação prevê, entre os dias 29 de novembro e 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, a exibição de animais e produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa da organização é receber mais de 100 mil visitantes.