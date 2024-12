Fenagro: melhor do arrocha e da seresta está reservado para o sábado

Noite traz shows de Tayrone, Nadson O Ferinha, Unha Pintada, Zezo, Silfarley, Toque Dez e Klessinha - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

A 33ª edição da Fenagro, maior Feira Nacional da Agropecuária do Norte-Nordeste, vem reunindo os baianos e visitantes da capital soteropolitana desde a última sexta, 29, no Parque de Exposições de Salvador, após um hiato de quatro anos. Amanhã (07), o evento promete atrair o público com uma programação musical que une nomes de destaque no arrocha e na música romântica. A noite traz shows de Tayrone, Nadson O Ferinha, Unha Pintada, Zezo, Silfarley, Toque Dez e Klessinha.

Como uma das maiores vitrines do setor agropecuário, a feira combina negócios, inovação, cultura e lazer. Desde sua inauguração, vem atraindo milhares de pessoas que desejam conhecer mais sobre a agropecuária e também se divertir com uma programação cultural rica e diversificada, sem esquecer, claro, de muita música.

Unha Pintada, uma das atrações do sábado, destaca a importância de eventos como a Fenagro para a cultura baiana. “Eventos como esse são fundamentais para mostrar o que a Bahia tem de melhor. Levar nossa música é mais do que um show, é um compromisso com a cultura do nosso estado e com o público que nos acompanha”, afirmou o cantor.

Outro destaque da noite, Nadson O Ferinha, também compartilhou sua empolgação com o evento. “Estar aqui, levando nossa música e contribuindo para esse reencontro, é algo que nos emociona e nos enche de gratidão. A energia de um evento desse porte é única”, comentou o cantor.

Tayrone, conhecido como um dos grandes nomes do arrocha romântico, prometeu um show cheio de surpresas. “Contando as horas para esse encontro! O show está sendo preparado com um repertório selecionado a dedo. Vou colocar todo mundo para arrochar e dançar”, disse ele.

A programação também inclui Toque Dez, que levará ao palco músicas que falam de amor e vaquejada. “O público pode esperar que estaremos chegando na máxima com um repertório cheio de músicas novas pra galera beber, arrochar e beijar muito na boca”, disse o vocalista do grupo.

Silfarley e Klessinha completam a lista de artistas que se apresentam neste sábado, trazendo um repertório variado e conectado com as raízes culturais da região. Ambos prometem encantar o público com suas performances. Zezo, conhecido como o Príncipe dos Teclados, também sobe ao palco. Sua presença agrega ainda mais diversidade ao evento, reforçando o compromisso da Fenagro em oferecer entretenimento de qualidade para todos os gostos.

Troca de energia

A noite de sábado promete ser inesquecível para os amantes do arrocha e da música romântica. Para os artistas, o palco da Fenagro é mais do que um espaço de apresentação; é um local de encontro com o público e de reafirmação de suas trajetórias musicais. Como ressaltou Nadson O Ferinha, “Essa troca de energia é o que torna tudo tão especial”.

O acesso ao show será realizado exclusivamente pela Avenida Paralela, com abertura dos portões marcada para as 19h30. Os ingressos estão disponíveis a partir de R$ 65 (meia-entrada) no site oficial Bilheteria Digital e em pontos de venda físicos. Para quem busca uma experiência diferenciada, o Lounge Fenagro oferece serviço open bar e local privilegiado para assistir às apresentações.

O evento marca não apenas o retorno da Feira após anos de interrupção, mas também um momento de celebração e reencontro para os baianos e visitantes que aguardavam ansiosamente por sua retomada. A Fenagro deste ano também reafirma seu papel como um espaço de conexão entre cultura e economia.

Além de assistir aos shows, o público tem a oportunidade de explorar a feira e conhecer mais sobre as tendências do setor agropecuário, fortalecendo a conexão entre campo e cidade. O evento conta com exposições, leilões e diversas atividades que destacam o potencial do setor agropecuário baiano e brasileiro.

Com uma programação variada, a Fenagro continua atraindo um público diversificado, mostrando que o evento vai além da simples exposição agropecuária. A feira segue até o próximo domingo (08).

Considerada a maior feira do setor no Norte e Nordeste, a Fenagro é organizada pelo Grupo A TARDE.

A programação inclui exibição de animais, produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa é atrair mais de 100 mil visitantes ao evento.

*Sob supervisão do editor Chico Castro Jr.