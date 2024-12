Economia de energia em Mataripe é capaz de abastecer Feira de Santana

Marcelo Lyra, ice-presidente de Comunicação, Relações Institucionais e ESG da Acelen - Foto: Divulgação

A Refinaria de Mataripe, administrada pela empresa de energia Acelen, é gigantesca. Localizada em São Francisco do Conde, na Região Metropolitana de Salvador, é a segunda maior refinaria do Brasil, com capacidade de produção de 300 mil barris de petróleo por dia, sendo responsável por 14% do total do refino no país.

Após a compra em 2021, a Acelen fez um investimento de R$ 2 bilhões para a modernização da indústria, o que resultou em números surpreendentes de economia no consumo de energia e práticas sustentáveis.

De acordo com o vice-presidente de Comunicação, Relações Institucionais e ESG da Acelen, Marcelo Lyra, a redução no consumo de energia elétrica foi de 11%. Trocando em miúdos, a economia equivale ao consumo residencial de uma cidade com cerca de 700 mil habitantes.

Em entrevista ao programa Isso é Bahia da rádio A TARDE FM, transmitido direto da Fenagro nesta sexta-feira, 6, Lyra deu detalhes da grandiosidade do consumo de energia em Mataripe.

“A Refinaria de Mataripe consume o equivalente ao consumo residencial do estado do Rio Grande do Sul, e essa economia de 11% equivale a consumo residencial do estado de Roraima ou aproximadamente o consumo residencial de Feira de Santana, ou seja, um volume muito significativo”, comparou. “Essa dimensão é muito relevante para o estado, porque acaba disponibilizando energia para outros empreendimentos”, acrescentou.

Refinaria Mataripe, em São Francisco do Conde | Foto: Divulgação

A redução no consumo de água também registra números significativos. “Todo investimento que fizemos representou uma redução de 26% no nosso consumo, ou seja, significa o consumo de uma cidade de pouco mais de 110 mil habitantes dada as dimensões da Refinaria de Mataripe”, informou o diretor da Acelen.

A emissão de gases do efeito estufa também representou redução significativa desde que a Acelen começou a operar a refinaria: a emissão no flare (sistema de queima de gases) diminui 46%; a emissão de enxofre caiu 87% e a diminuição de resíduos de dentro da refinaria foi de 30%.

Além disso, a empresa investiu R$ 500 milhões em um parque solar em Irecê com 160 MWp que passará a abastecer toda a energia elétrica consumida pela Refinaria Mataripe, que passará a ser totalmente de origem renovável. O parque deve começar a operar no terceiro trimestre de 2025.

Veja a entrevista completa: