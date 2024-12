"Bahia tem se destacado no agronegócio", defende Júnior Marabá

Prefeito Júnior Marabá fala sobre a Fenagro - Foto: Divulgação

Entrevistado pela Casa A TARDE, espaço do Grupo A TARDE na 33ª edição da Feira Nacional da Agropecuária (Fenagro), nesta sexta-feira, 6, o prefeito de Luís Eduardo Magalhães, Júnior Marabá (PP), colocou a Bahia em posição de destaque no agronegócio.

Júnior ainda lembrou a importância da região Oeste para o setor agro, e destacou o papel da Fenagro.

"A Bahia tem se destacado muito no agronegócio, e eu vejo que temos que fazer com que todas as nossas regiões do estado sejam bem vistas quanto esse setor econômico. Aqui no Oeste temos uma referência muito grande em produção, em commodities, estamos recebendo vários negócios no setor de industrialização desses produtos [...] A Fenagro traz um link muito legal quanto a Luís Eduardo Magalhães, e a Bahia Farm Show. Isso mostra que podemos linkar todas essas regiões e seus setores,. Temos essa capacidade de exportação muito grande", afirmou.

Considerada a maior feira do setor do Norte e Nordeste, a Fenagro é uma realização do Grupo A TARDE. A programação prevê, entre os dias 29 de novembro e 8 de dezembro, no Parque de Exposições de Salvador, a exibição de animais e produtos agropecuários, leilões e shows, além do espaço infantil Fenagrinho. A expectativa da organização é receber mais de 100 mil visitantes.