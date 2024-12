Junior Marabá destaca parceria entre Município e Estado em entrega de aeroporto

Aeroporto Ondumar Ferreira Borges teve um investimento de R$ 28 milhões - Foto: Divulgação | Gov BA

O prefeito Junior Marabá destacou a boa relação e o diálogo que existe entre o governo do Estado e município de Luís Eduardo Magalhães, durante a inauguração do Aeroporto Ondumar Ferreira Borges, na tarde desta quinta-feira, 12.

O aeroporto recebeu o nome do pai do prefeito Junior Marabá, após aprovação na Assembleia Legislativa da Bahia do projeto apresentado pelo deputado Antônio Henrique Junior (PP).

Durante seu discurso o prefeito fez questão de enfatizar a parceria entre prefeitura e governo do Estado. “Sempre fui bem recebido e bem tratado pelo governado e toda a sua equipe”, disse o prefeito Marabá. “E vocês sabem por que as coisas acontecem em Luís Eduardo Magalhães? Porque tem prefeito e governador trabalhando juntos. E tenho certeza de que isso tudo é fruto do diálogo”, afirmou Junior Marabá.

O prefeito disse que irá lutar para atrair voos comerciais para o município. “Já estamos tratando com uma companhia aérea para que possamos receber voos comerciais com um avião 737. E acreditem; vai descer Boing aqui em Luís Eduardo Magalhães”, afirmou o prefeito Junior Marabá.

O Aeroporto Ondumar Ferreira Borges, que recebeu um investimento de cerca de R$ 28 milhões, está equipado com saguão principal, hall de espera, área de check-in, administração, além de toda estrutura necessária para o funcionamento do terminal.