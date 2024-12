Prefeito de Maraú tem reajuste maior que R$ 10 mil no salário

Além do futuro prefeito, Dr. Ravan(PSD), vice-prefeito e parlamentares também tiveram aumento - Foto: Divulgação

O prefeito, vice-prefeito, vereadores e secretários do município de Maraú tiveram o aumento de salários aprovados pela Câmara Municipal. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Município, edição do último dia 13 de novembro.

Sendo assim, o prefeito eleito em Maraú, Isravan Lemos Barcelos, conhecido como Dr. Ravan (PSD), vai receber, a partir de janeiro de 2025, o valor de R$ 25.mil reais. Até 2024, o salário do gestor municipal era de R$ 16 mil.

Dr. Ravan derrotou o atual prefeito Manassés (AVANTE) nas últimas eleições municipais e já vai ser beneficiado com o novo valor salarial.

O aumento também foi concedido para o secretariado, que sai dos R$ 5 mil para R$ 9.800.

O reajuste beneficia também o vice-prefeito, José Viana, que passa a receber R$ 16.800, mais que o dobro dos R$ 8 mil anteriores. Os parlamentares também foram beneficiados e saem dos R$ 7 mil, para R$ 10.432.