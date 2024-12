Prefeitura de Cachoeira entrega certificado a fazedores de cultura

Evento ocorreu no Cine Theatro Cachoeirano - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Cachoeira, através da Secretaria de Cultura e Turismo, realizou, na manhã desta quarta-feira (11), a entrega dos certificados de reconhecimento cultural aos "Fazedores de Cultura, Mestres e Metras da Cultura Popular" do município. O evento ocorreu no Cine Theatro Cachoeirano.

Leia mais:

>> Prefeito de Maraú tem reajuste maior que R$ 10 mil no salário

>> Câmara de Feira aprova antecipação da segunda parcela do Fundef

>> Camaçari faz balanço das ações executadas em 2024 na educação

"O certificado de reconhecimento cultural é uma premiação que valoriza e reconhece o trabalho desses artistas culturais, os quais têm fortalecido a cultura local através da sua arte", diz a prefeita Eliana Gonzaga (PT).

A abertura do evento foi marcada por apresentação musical, contação de histórias e performance de capoeira, valorizando assim, a cultura cachoeirana.

A cerimônia contou com a presença da vice-prefeita, Cristina Soares (PSB), do secretário de Cultura e Turismo, Marcelo Souza, do assessor da Secretaria de Cultura e Turismo, Antônio Moraes, do presidente do Conselho Municipal de Política Cultural, Marcus Couto, e da coordenadora Elielba Reis, de ntre outros.