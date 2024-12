Junior Marabá e Jerônimo inauguram Hospital Municipal de Luís Eduardo Magalhães

Hospital conta com 92 leitos de enfermaria e 10 de UTI - Foto: Divulgação

Cumprindo a sua segunda agenda em Luís Eduardo Magalhães, o governador Jerônimo Rodrigues inaugurou oficialmente, ao lado do prefeito Junior Marabá, o Hospital Municipal Miriam Borges. O evento aconteceu às 19 horas desta quinta-feira, 12.

O prefeito Junior Marabá falou sobre as grandes mudanças ocorridas na saúde, durante os quatros anos de seu governo, e destacou o excelente trabalho realizado pela equipe do Município junto com o governo do Estado. Marabá também falou da importância do cuidado com a saúde das famílias. “Nós sabemos em nada adianta ter grandes obras estruturantes, se as nossas famílias não forem cuidadas com carinho com amor e com dedicação”.

“O nosso Hospital Municipal Miriam Borges conta com 92 leitos de enfermaria, 10 leitos de UTI adulto e mais 10 leitos de UTI neonatal e semi-intensiva neonatal. Uma estrutura que já está funcionando desde o dia 31 de julho com internamentos clínicos e cirúrgicos. Mas hoje oficializamos a entrega dessa que é umas das mais modernas unidades de saúde do Brasil”, disse o prefeito Junior Marabá.

A unidade também conta com setor de Bioimagem (exames de radiografia digital, tomografia computadorizada, ultrassonografia, endoscopia e colonoscopia), Maternidade, e Enfermaria Pediátrica.