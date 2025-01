Após ser reeleito com 83% dos votos, Marabá toma posse em LEM

Júnior Marabá (PP) comemorou também a boa relação com o Executivo - Foto: Divulgação

O prefeito de Luís Eduardo Magalhães, Junior Marabá (PP), tomou posse, nesta quarta-feira 1, após ser reeleito com 83% dos votos. A cerimônia também deu posse aos 17 vereadores eleitos para a 8ª Legislatura da Câmara Municipal, e foi realizada em clima de festa.

Como consequência da boa relação com o Executivo, o prefeito Marabá fez a maioria absoluta na Câmara Municipal, reunindo, na base, 16 dos vereadores eleitos. A eleição que definiu da Mesa Diretora foi realizada com chapa única.

A formação da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalhães ficou da seguinte forma: presidente, Renildo Nery; vice-presidente, Zezília Martins; primeiro secretário, Lisvan Vasconcelos e segundo secretário, Zadinho Motinha.

Após uma eleição com 83% dos votos e a obtenção da maioria na Câmara local, o prefeito Marabá começa o ano com força. Um reflexo disso é a eleição da mesa diretora da Câmara Municipal de Barreiras articulada em parceria com Danilo Henrique (PP), hoje líder da oposição na chamada "capital" do Oeste baiano.

“Hoje foi dia de acompanhar as eleições das Câmaras Municipais do Oeste e de comemorar a posse dos vereadores e prefeitos vitoriosos nas eleições de 2024”, comemorou Marabá.