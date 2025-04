Eduardo Bolsonaro deve ser homenageado com honraria na Câmara

Eduardo Bolsonaro - Foto: Saul Loeb/AFP

O deputado licenciado Eduardo Bolsonaro deve receber homenagem da Câmara dos Deputados. A Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional (CREDN) aprovou nesta quarta-feira, 26, uma Moção de Louvor, com 22 votos favoráveis e 9 contrários. Eduardo Bolsonaro presidiu a CREDN em 2019 e 2020.

“O deputado Eduardo Bolsonaro, com seu compromisso inabalável com os valores da liberdade, da soberania nacional e da democracia, tem levado ao conhecimento de representantes estrangeiros e organismos internacionais as preocupações legítimas de milhões de brasileiros que veem ameaçados seus direitos e garantias fundamentais. Sua postura combativa reflete o compromisso com a verdade e com a transparência, reforçando o papel do Parlamento brasileiro na defesa dos princípios democráticos e do Estado de Direito”, disse o autor da proposta, o líder da Oposição da Casa, Zucco.

O parlamentar explicou que o colega foi corajoso ao decidir licenciar-se para representar o Brasil em importantes fóruns internacionais, denunciando os abusos de autoridade e a crescente perseguição política contra cidadãos e lideranças políticas de direita no país.

“Sua atuação firme e coerente tem sido essencial para dar visibilidade, no cenário externo, às violações de direitos e à instrumentalização do aparato estatal contra opositores do governo”, destacou.

Eduardo Bolsonaro se licenciou da Casa após ir embora do Brasil para morar nos Estados Unidos em meio ao temor de ter seu passaporte apreendido pelo Supremo Tribunal Federal (STF).