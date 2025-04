Novo Centro de Convenções pode ser construído no Parque de Exposições

Governo avalia construir novo Centro de Convenções em área no Parque de Exposições - Foto: Seagri / Divulgação

O Governo da Bahia está com o martelo quase batido sobre o local onde será construído o novo Centro de Convenções em Salvador. O Portal A TARDE apurou que o governador Jerônimo Rodrigues (PT) avalia de forma positiva a instalação do equipamento em uma área do Parque de Exposições, na Avenida Paralela.

Ainda segundo as informações obtidas pela reportagem, o anúncio da licitação que dará o sinal verde para o início das obras deve ser feito ainda no primeiro semestre deste ano.

A cúpula do governo está convencida que a capital baiana precisa de mais em Centro de Convenções. A análise do grupo é de que o atual equipamento construído pela Prefeitura de Salvador na orla da Boca do Rio não é o suficiente para atender a demanda de eventos da cidade.

“A intenção é construir um Centro com capacidade de abrigar um grande público e atrair grandes shows”, disse uma fonte a par do assunto. Apesar disso, ainda não há uma estimativa da capacidade total de pessoas que o novo equipamento será capaz de abrigar, porém, ainda segundo a fonte, a ideia é que ele seja capaz de ser uma alternativa a Arena Fonte Nova.

Proposta antiga

Caso seja mesmo tirado do papel, o projeto dará prosseguimento a uma proposta originada em 2017, ainda na época da gestão do ex-governador Rui Costa.

Naquele ano, o governo publicou no Diário Oficial do Estado uma proposta preliminar do projeto de estruturação de um Fundo de Investimento em Participação (FIP) para construção e operação do novo Centro de Convenções da Bahia. A proposta previa que o equipamento seria erguido em uma área de aproximadamente 230 mil metros quadrados, localizada no Parque de Exposições, na avenida Paralela.

A empresa Reag Gestora de Recursos foi autorizada pela gestão estadual para desenvolver os estudos para o financiamento, juntamente com um complexo de negócios. A obra seria feita no modelo de Parceria Público-Privada (PPP) com estimativa de investimento de R$ 400 milhões. Todos os gastos seriam de responsabilidade da empresa privada, sem trazer custos ao Estado.

Antigo Centro

Fechado desde o desabamento em 2016, o antigo Centro de Convenções de Salvador, localizado no bairro da Boca do Rio deve ter um desfecho em breve. Em janeiro, o governador Jerônimo Rodrigues disse que o processo de licitação do terreno está em estágio avançado.

Segundo ele, a fase jurídica já foi encerrada e agora sua equipe está “desenhando o formato para vender”. “Espero que ainda esse semestre a gente possa fazer isso”, disse o governador.