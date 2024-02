Governo avança em desburocratização para venda do Centro de Convenções | A TARDE

Fechado desde o desabamento em 2016, o Centro de Convenções de Salvador, no bairro de Armação, pode ter um desfecho positivo em breve. De acordo com o governador Jerônimo Rodrigues, o Estado avançou na desburocratização para a venda do equipamento.

“Sobre o Centro de Convenções, eu tenho a lei de venda do terreno. Nós, essa semana, conseguimos destravar na Justiça. Eu espero que essa semana seja definitiva para que a gente possa resolver as pendências jurídicas que existiam ali, para que a gente possa apontar para uma solução tanto daquele ambiente que ali está, quanto apontando também para o seu destino final. Eu espero que, ainda em fevereiro, a gente encontre e resolva as pendências jurídicas e possa tomar uma decisão, porque realmente incomoda todo mundo, não só quem mora naquela região”, afirmou o governador.

Ainda com destino incerto, a estrutura de metal foi erguida em 1970.