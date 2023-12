Vídeo: Incêndio atinge região do antigo Centro de Convenções | A TARDE

Um incêndio atingiu a região do antigo Centro de Convenções, no bairro do Stiep, em Salvador, na tarde desta sexta-feira, 15. O fogo atingiu a vegetação do local.

Em contato com o Portal A TARDE, o Corpo de Bombeiros da Bahia informou que já tem uma equipe e viatura no local para combater o incêndio.

Não houve feridos após o incêndio. O local está abandonado há sete anos, desde o desabamento ocorrido em 2016.





Local está abandonado há sete anos Reprodução | Twitter