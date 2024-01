Salvador pode ter mais um Centro de Convenções; saiba detalhes | A TARDE

Depois do sucesso do Centro de Convenções na orla da Boca do Rio, com a realização de grandes eventos estaduais e nacionais, a Prefeitura de Salvador já fala abertamente na intenção de construção de um novo equipamento para atender a demanda do setor de eventos da cidade.

Na ocasião, em coletiva de imprensa nesta sexta-feira, 5, o prefeito Bruno Reis (União Brasil) disse que pretende construir o segundo Centro de Convenções municipal, que seria implementado no Centro Histórico.

“Nós tivemos a decisão de não esperar e construir o Centro de Convenções próprio e já estamos estudando a construção de um segundo lá no Centro Histórico. O Centro de Convenções de Salvador (CCS) é um verdadeiro sucesso, uma dificuldade de achar espaços para serem locados diante da quantidade de eventos que estão sendo realizados, inclusive eventos que estimulam muito o turismo de negócios em nossa cidade, em especial no período de baixa estação, quando nós tivemos a capacidade de, junto com o Centro de Convenções e com o trade como um todo, captar diversos eventos, grandes eventos que mobilizaram aqui para a cidade milhares de visitantes turistas e garantiram aí, inclusive, que a prefeitura pudesse ampliar sua arrecadação do ISS”, afirmou o prefeito.



Bruno também detalhou que a gestão municipal fechou o ano de 2023 com arrecadação de R$ 155 milhões de ISS, valor superior ao ano de 2022.



“Fechamos o ano de 2023, com arrecadação de R$ 155 milhões de ISS, superior ao ano de 2022. São recursos que vão permitir a gente investir ainda mais na saúde, na educação e na área social. Então, a gente espera que, o que ocorreu com o Centro de Convenções, tenha uma solução o mais breve possível”, completou.