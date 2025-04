Sem 2 assinaturas, bancada do PT oficializa Fátima à 1ª vice na Alba

Deputada Fátima Nunes - Foto: Raphael Muller / Ag. A Tarde

Após o adiamento da escolha do nome para o cargo de 1º vice-presidente na Assembleia Legislativa Bahia (Alba), a bancada do PT oficializou o nome da deputada estadual Fátima Nunes para ocupar o posto. A votação deve ocorrer na próxima terça-feira, 1º.

“A deputada Fátima Nunes tem demonstrado sua vasta experiência parlamentar e compromisso com os princípios democráticos. Sua atuação tem sido marcada pela seriedade, pela ética e pela busca constante de soluções para os desafios que se apresentam ao nosso Estado”, diz o comunicado oficial.

Apesar da maioria dos integrantes do grupo na Casa terem assinado o ofício, no documento, faltam a manifestação de dois parlamentares: Júnior Muniz e Euclides Fernandes.

| Foto: reprodução

A votação que deveria sacramentar o nome Fátima Nunes no posto, na quarta-feira, 26, foi adiada por conta de um impasse interno da bancada do PT.

Fátima, hoje suplente da Mesa Diretora, havia sido escolhida pelo PT para a 1ª vice. O deputado Júnior Muniz, entretanto, passou a articular nos bastidores, de acordo com apuração do Portal A TARDE, para ocupar a cadeira.

Muniz já havia tentado ser 1º vice da Alba em 2023, quando Adolfo Menezes (PSD) foi reeleito presidente da Casa. O seu nome, no entanto, foi preterido por Zé Raimundo, também do PT. Nesta quarta, um grupo de deputados atuou para a derrubada da sessão que consagraria Fátima como 1ª vice.

Atual presidente da Alba, Ivana Bastos (PSD) ocupou a 1ª vice-presidência do biênio com a reeleição de Adolfo, em fevereiro deste ano. Com a decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) que tirou o deputado do cargo, a parlamentar foi alçada para o comando da Casa, deixando vago o posto anterior.