Governo Jerônimo investe R$ 126 milhões em obras de abastecimento

Governador anuncia investimentos na em abastecimento hídrico - Foto: Vinicius Portugal | AG. A TARDE

O governador Jerônimo Rodrigues (PT) anunciou, nesta quarta-feira (26), no Parque São Bartolomeu, a entrega de quatro obras, três ordens de serviço e uma autorização para licitação de abastecimento hídrico e saneamento para toda a cidade de Salvador e Região Metropolitana.

Ao todo, o governo do Estado e a Embasa realizaram um investimento de R$ 126,6 milhões, como parte dos anúncios do aniversário de 476 anos da capital baiana.

As obras incluem a 1ª etapa das melhorias e ampliação da capacidade de adução do Canal de Água Bruta de Pedra do Cavalo, com um investimento de R$ 16,4 milhões, beneficiando 2,5 milhões de habitantes em Salvador.

“Com essa obra agora do esgotamento, a gente vai chegar a 97% de cobertura de esgotamento em Salvador. Mas a água não tem a mesma regularidade porque o condomínio é novo, porque o bairro não tem a tubulação adequada para chegar até lá. Com esse investimento agora, podemos garantir a oferta de água para os próximos 20, 30 anos em Salvador”, afirmou o governador.

Também estão previstos o remanejamento e substituição da adutora de água de Pituaçu, com um investimento de R$ 5 milhões; a execução de redes coletoras, ramais prediais, estação elevatória e linha de recalque do Sistema de Esgotamento Sanitário da localidade Golfo Pérsico, no valor de R$ 3 milhões, beneficiando 3 mil habitantes; além do adensamento do Sistema de Esgotamento Sanitário de Salvador, nos Lotes 3 e 4, com um aporte de R$ 26 milhões, beneficiando os bairros de Nova Constituinte, Pirajá, Santa Luzia, parte de Valéria e Parque São Bartolomeu.

Já as ordens de serviço contemplam a ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário de Salvador nas Bacias Trobogy, Cambunas e Águas Claras, com uma obra de complementação no valor de R$ 42 milhões.

A intervenção colocará Salvador como a terceira capital mais bem saneada do país. Também foi autorizada a manutenção e melhorias do canal de água bruta da adução de Pedra do Cavalo, pertencente ao sistema de abastecimento de água da RMS, em sua 2ª etapa, com um investimento de R$ 32 milhões.

Além disso, houve a contratação do projeto de implantação da captação e elevatória da Barragem do Joanes I, que fará parte do Sistema Integrado de Abastecimento de Água de Salvador e da Região Metropolitana, com um valor de R$ 717 mil.

Por fim, foi autorizado um processo licitatório para a revisão do projeto básico de engenharia dos setores R1, R20 e R22 do Sistema Integrado de Abastecimento de Água (SIAA) de Salvador. Esse projeto abrangerá 23 bairros e contará com um investimento de R$ 1 milhão.

A secretária de Recursos Hídricos (SIHS), Larissa Moraes, destacou a importância dessas obras para Salvador e sua região metropolitana.

“Os nossos investimentos aqui na cidade são bastante contundentes, bastante significativos para Salvador e, obviamente, a parte de água não podia estar de fora. Estamos trabalhando para universalizar tanto o abastecimento hídrico quanto a parte de saneamento, que é muito importante para nossa cidade”, destacou a secretária ao Portal MASSA!.