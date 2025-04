“Queremos que venha”, diz Jerônimo sobre Lula no Bahia Farm Show

Flávia Requião | Ag. A TARDE

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), comentou, na manhã desta quarta-feira, 26, sobre a possibilidade do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) marcar presença no Bahia Farm Show 2025, evento que ocorrerá em junho no município de Luís Eduardo Magalhães.

“Eu soube que tinha uma agenda prevista que pode coincidir com uma viagem internacional dele. Se isso acontecer, ele deverá mandar um ministro para representar. Nós queremos que ele venha”, declarou, durante apresentação do evento para a imprensa.

O gestor ainda relembrou a participação de Lula na edição de 2023 e disse ter expectativas sobre sua ida ao evento. “Espero que Lula possa ter agenda. Caso não, a presença do ministro [da Agricultura e Pecuária do Brasil] Carlos Fávaro ou do Rui [Castro] dará conta da sua representação.”

A Bahia Farm Show reúne empresas expositoras, produtores rurais e instituições financeiras, no município de Luís Eduardo Magalhães. A edição 2025 será realizada entre os dias 9 e 14 de junho com o tema "Agro Inteligente, Futuro Sustentável".