“Não é ninguém se vendendo”, diz Jerônimo sobre prefeitos de oposição

Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues - Foto: Eduardo Dias | Ag. A TARDE

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), desmistificou, no início da tarde desta quarta-feira, 26, o tratamento dado aos prefeitos de oposição, que têm cada vez mais aderido à base da gestão estadual.

“Quando um prefeito apresenta uma proposta de querer caminhar junto, eu agradeço e acolho. Então, eu quero. Eu não estou com aquela ganância de fazer as coisas sem pensar. Nós estamos fazendo a coisa com a intenção de levar políticas e está coincidindo que as pessoas compreendem. Não é ninguém se vendendo, não é isso, não é ninguém comprando ninguém, é a identidade que acontece na política”, ressaltou.

O gestor também reforçou “não abandonar as pessoas”. “Nem aqueles que acompanharam a gente na política, nem aqueles que estão dizendo ‘eu quero caminhar com você’, governador.”

“Eu sei da dificuldade que é quando o município não tem receita suficiente para fazer educação, saúde, estradas, assistência social, cultura. É preciso a mão dos deputados, é preciso a mão do governo do Estado, é preciso a mão do governo federal”, reforçou.