Aiba e Governo do Estado lançam 19ª edição do Bahia Farm Show

Jerônimo Rodrigues - Foto: Thuane Maria/GOVBA

A Bahia Farm Show 2025, que ocorrerá entre os dias 9 e 14 de junho, no município de Luís Eduardo Magalhães, consolida-se cada vez mais como um dos maiores eventos agrícolas do país e o maior do Norte-Nordeste.

O evento, que conta com apoio do Governo do Estado, em parceria com a Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), organizadora da feira, chega à sua 19ª edição e foi oficialmente lançado na manhã desta quarta-feira,26, durante um café da manhã com a imprensa realizado no Centro de Operações e Inteligência (COI), no Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador.

A feira contará com a participação de secretarias estaduais e órgãos ligados ao agronegócio, turismo, meio ambiente e planejamento. E é pensando na expansão e nacionalização da feira, que a Bahia Farm Show será rebatizada e passará a se chamar Brasil Farm Show em 2026.

Em 2024, o evento movimentou cerca de R$ 11 bilhões. A expectativa é que esse valor seja superado em 2025. Durante a cerimônia de lançamento, o governador Jerônimo Rodrigues destacou a importância da Bahia Farm Show para a economia do estado.

"Queremos que a Bahia inteira se beneficie. É um espaço estratégico para inovação, desenvolvimento sustentável e todos os anos movimenta diferentes setores, gerando empregos e fortalecendo tanto o agronegócio, quanto a agricultura familiar", afirmou.

Com o tema "Agro Inteligente, Futuro Sustentável", a Bahia Farm Show vai reforçar a importância da inovação e da responsabilidade ambiental no setor agropecuário. A feira contará com startups e empresas que apresentarão soluções em inteligência artificial, automação, energia renovável e agricultura de precisão. "A feira reforça seu papel como um espaço de inovação, trazendo tecnologias que aumentam a produtividade e reduzem impactos ambientais", explicou, Moisés Schmidt, presidente da Aiba.

Governador Jerônimo Rodrigues e Moisés Schmidt, presidente da Aiba | Foto: Divulgação

O governo estadual confirmou que repetirá o modelo de participação adotado em 2024. A Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri) terá um estande que reunirá outras pastas, como Setur, Seplan, SDE, Sema/Inema, além dos órgãos Bahia Pesca, Adab e Cetab.

O espaço contará com um auditório para palestras e minicursos, demonstrações tecnológicas, concurso de qualidade do mel, além de atendimentos a produtores sobre licenças e regulamentações.

Durante os seis dias de evento, serão realizados leilões de gado, demonstrações e lançamentos de produtos, além de palestras e treinamentos técnicos, com expectativa de atrair milhares de visitantes e movimentar milhões em negociações. Para se ter uma ideia, em 2024, o evento teve a exposição de mais de mil marcas e movimentou cerca de R$ 11 bilhões, números que devem ser superados este ano.



Agricultura familiar

Além do agronegócio, a agricultura familiar também terá um destaque especial. Um estande de 750m² reunirá produtores de diversas regiões da Bahia, promovendo a comercialização de produtos pelo mercado virtual Mercaf.com.br.

O Empório da Agricultura Familiar, consolidado como um dos espaços mais visitados na edição anterior, retorna com 28 boxes de produtos típicos, como chocolates, queijos, mel, carnes, embutidos, doces regionais e artesanato.

Para Jeandro Ribeiro, diretor-presidente da Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional (CAR), a agricultura familiar é um dos grandes motores do desenvolvimento sustentável na Bahia.

“Neste espaço, reunimos produtores de diversas regiões para mostrar a força e a diversidade da nossa produção, promovendo novos negócios”.

Agro Inteligente, Futuro Sustentável

O presidente da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba), Moisés Schmidt, destacou que a feira contará com startups e empresas apresentando soluções em inteligência artificial, automação, energia renovável e agricultura de precisão.

Com expectativa de atrair milhares de visitantes e movimentar milhões em negociações, a Bahia Farm Show 2025 promete consolidar ainda mais a Bahia como um polo estratégico para o agronegócio nacional.

