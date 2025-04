Jerônimo despista sobre nomeação de João Dude na Secom

Jerônimo deve anunciar novo secretário da Secom nos próximos dias - Foto: Thuane Maria/GOVBA

Permanece o mistério sobre quem vai assumir a Secretaria de Comunicação da Bahia (Secom). Em coletiva na manhã desta quarta-feira, 26, durante apresentação à imprensa das novidades da Bahia Farm Show 2025, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) falou sobre o assunto.

Aos jornalistas presentes na sede do Centro de Operações de Inteligência (COI), no CAB, o petista comentou sobre a possibilidade do publicitário João Dude assumir o posto. O nome do comunicador aparece como o favorito para ao cargo, que está vago desde a saída de André Curvello, em dezembro de 2024.

“Eu quero pedir que a imprensa pegue leve para não desgastar as pessoas. Eu sei que é natural da imprensa fazer especulações, mas não tive nenhum contato com o nome de João Dude. É meu amigo, nos ajuda bastante, mas não tive contato”, afirmou Jerônimo.

Na terça, 25, o governador revelou que pretende fazer a mudança nos próximos dias. “A Secretaria de Comunicação, tem que ter uma afinidade de confiança, de zelo, de cuidado, de afinidade com o gestor. Espero que até o final de semana vocês possam ser chamados para o anúncio”, indicou.