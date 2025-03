Publicitário baiano deve assumir Secom de Jerônimo Rodrigues

- Foto: Ricardo Stuckert | PR

O publicitário baiano Cid Andrade foi confirmado nesta quarta-feira, 26, como novo chefe da Secretaria de Comunicação Social (Secom) do governo Jerônimo Rodrigues (PT).

Aliado do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, Cid assumirá a cadeira de Luciano Suedde, que assumia a pasta de forma interina, após a saída do jornalista André Curvello, que passou a administrar a Confederação Nacional da Indústria (CNI).

Antes do nome de Cid, a tendência era que o presidente do Irdeb (Instituto de Radiodifusão da Bahia), Flávio Gonçalves ocupasse o posto. A avaliação, conforme apuração do Portal A TARDE, é que a gestão feita pelo jornalista à frente do órgão tem catapultado a TVE, dando mais visibilidade à televisão pública do estado.

Saiba quem é Cid Andrade

Formado em Publicidade e Propaganda pela Universidade Católica de Salvador (Ucsal) e pós-graduado em Marketing pela Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), Cid Andrade acumula passagens por agências de médio e grande porte em Salvador e São Paulo.

Anteriormente, ele estava à frente da coordenação geral de assuntos corporativos da assessoria de comunicação do Ministério da Fazenda.

Cid Andrade também foi diretor de novos negócios na Malagueta Filmes e foi um dos fundadores da Paraguassu Filmes. Nos últimos anos, o publicitário passou a atuar em mídias digitais, desenvolvimento de conteúdo audiovisual e marketing político.

Reforma administrativa

Mirando as eleições de 2026, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) iniciou a reforma administrativa em dezembro do ano passado.

Na ocasião, apenas três pastas foram modificadas, são essas Secretaria do Trabalho, Emprego, Renda e Transporte (Setre), Augusto Vasconcelos; Chefe de gabinete, Maurício Weidgenante; e Relações Institucionais (Serin), Adolpho Loyola.