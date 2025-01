Luciano Suedde destaca papel da Secom na divulgação da Festa do Bonfim

"A Secom, como sempre, faz a cobertura da Lavagem, manda as imagens bonitas para o Brasil inteiro" - Foto: Divulgação

À frente interinamente da Secretaria de Comunicação do Estado (Secom), Luciano Suedde destacou a importância da cobertura jornalística durante a Lavagem do Bonfim, uma das celebrações mais tradicionais do calendário de festas populares baianas.

"A Secom, como sempre, faz a cobertura da Lavagem, manda as imagens bonitas para o Brasil inteiro. E é uma festa tradicional, uma festa que envolve baianos e turistas", pontuou o gestor.

A Secom atua na Lavagem do Bonfim realizando a cobertura completa do evento, com repórteres, fotógrafos e cinegrafistas ao longo dos oito quilômetros que marcam o percurso da festa. O material produzido pelos profissionais é disponibilizado para toda a imprensa.

"É uma celebração de gente do mundo inteiro e é a tradição da Bahia", completou Suedde, ao descrever a celebração que todo mês de janeiro reúne baianos e turistas, caminhando em direção à Colina Sagrada com diversas manifestações culturais, muita alegria e fé.