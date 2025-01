Lídice cobra aprovação do PL das fake news: “Contamina a política"

Deputada federal Lídice da Mata (PSB) - Foto: Lula Bonfim / Ag. A TARDE

A deputada federal Lídice da Mata (PSB), elencou como uma das prioridades do Congresso Nacional para 2025, a aprovação do projeto de lei contra as fake news.

Em entrevista ao Portal A TARDE durante a Lavagem do Bonfim nesta quinta-feira, 16, a parlamentar falou sobre a importância da proposta, após o fim da checagem anunciado pela Meta, empresa dona do Facebook, Instagram e WhatsApp.

“O ano de 2025 vai ser um ano complexo. Já aprovamos a lei da reforma tributária e agora é o governo começar a se preparar para a sua execução. Porém, nós temos leis importantes para esse ano. Eu acho que é fundamental para o Brasil, no parlamento, aprovar o projeto 2630, que é o PL das fake news. Nós não podemos permitir, principalmente com essa nova posição da Meta, a continuidade de uma política de mentiras, que contamina a política brasileira”, disse a socialista.

O projeto em questão já foi aprovado pelo Senado em 2020 e aguarda uma análise da Câmara dos Deputados para depois ir à sanção presidencial.