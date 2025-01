“Dia de agradecer”, diz Bruno Reis sobre Lavagem do Bonfim

Prefeito concedeu coletiva de imprensa em frente à Basílica da Conceição da Praia - Foto: Raphael Muller / Ag. A TARDE

O prefeito Bruno Reis exaltou a celebração da Lavagem do Bonfim durante coletiva de imprensa em frente à Basílica da Nossa Senhora da Conceição da Praia, no Comércio, onde é iniciado o cortejo até a Colina Sagrada.

"E hoje é o dia de agradecer. Que o Senhor do Bonfim nos abra os caminhos, nos cubra de bênçãos e nos abençoe para que todos nós tenhamos condições este ano de tirar os nossos projetos, os nossos sonhos do papel, e pedir a Ele que a cidade siga se transformando e mostre cada vez mais o nosso orgulho e nosso amor. É uma tradição participar dessa caminhada, mesmo antes de ser um homem público, e é muito bom poder também ter contato com as pessoas nas ruas, sentindo o calor humano e as expectativas sobre o nosso trabalho. Tenho certeza que será uma linda caminhada e quero convidar a todos para participar dessa caminhada até a Colina Sagrada e pedir proteção ao Senhor do Bonfim", destacou o prefeito.

Bruno esteve acompanhado de secretários e vereadores aliados ao seu grupo político. Na oportunidade, falou sobre reforma administrativa e viagem ao Benin.

A Lavagem do Bonfim é um dos maiores e mais tradicionais eventos religiosos da Bahia, que celebra a mistura de fé, cultura e festa popular.