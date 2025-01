“Pedido para caminhos abertos”, revela Thiago Dantas no Bonfim

Dantas disse ainda se gostaria de permanecer no comando da Smed ou se deseja outros voos na gestão municipal - Foto: Flávia Requião / Ag. A TARDE

Secretário Municipal de Educação (Smed), Thiago Dantas revelou qual pedido fez ao Senhor do Bonfim durante a celebração deste ano. Segundo ele, o pedido não foi individual para permanecer no comando da pasta, mas um pedido coletivo para que a prefeitura alcance resultados satisfatórios no ano.

"Não, o pedido é para proteção, para que os caminhos fiquem abertos, que todo mundo tenha muita saúde, que a prefeitura possa cada vez mais contribuir de maneira positiva para a vida das pessoas e da cidade. O pedido do Senhor do Bonfim não é pessoal, é o pedido de interesse de todos", disse o secretário.

Dantas disse ainda se gostaria de permanecer no comando da Smed ou se deseja outros voos na gestão municipal.

"Tenho um trabalho em curso, mas naturalmente o prefeito faz avaliações, perfeitamente, sobre composição de equipe e vários fatores interferem nessa decisão. É aguardar o prefeito. Tenho absoluta lealdade ao prefeito, o prefeito me deu absoluta confiança. Fui secretário de Gestão há dois anos, secretário de Educação. Então, respeito e admiração. E creio que todas as decisões que ele tomar, ele vai tomar pensando na cidade", pontuou.