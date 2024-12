Jerônimo avalia ao menos três nomes para substituição na Secom

Diogo Medrado, André Ferraro e Flávio Gonçalves são três nomes colocados à mesa de Jerônimo - Foto: Divulgação

Com a iminente saída de André Curvello, o governador Jerônimo Rodrigues (PT) avalia pelo menos três nomes para assumir a Secretaria Estadual de Comunicação (Secom). O Portal A TARDE apurou que André Ferraro, Diogo Medrado e Flávio Gonçalves foram possibilidades colocadas sobre a mesa do gestor estadual, que ainda não tomou a decisão definitiva.

Atual diretor superintendente da Sufotur (Superintendência de Fomento ao Turismo), o empresário Diogo Medrado foi o primeiro nome a surgir nos bastidores para a substituição de Curvello. Com negócios na área de jornalismo e comunicação, ele é visto como uma alteração que mudaria pouco o perfil de gestão na Secom.

Além disso, na avaliação de fontes do Portal A TARDE, essa troca manteria a Secom sob influência do ministro da Casa Civil, Rui Costa (PT), já que tanto Curvello quanto Medrado são extremamente próximos ao ex-governador petista.

Outro nome bastante citado nos bastidores é o do publicitário André Ferraro, hoje chefe de gabinete da Secretaria Estadual do Meio Ambiente (Sema). Ele já foi titular da Comunicação na prefeitura de Vitória da Conquista e teria sido indicado a Jerônimo para a Secom pelo secretário Eduardo Sodré, enteado do senador Jaques Wagner.

Medrado e Ferraro são vistos por integrantes do governo como representantes de Rui e Wagner, respectivamente, em uma briga por espaço na gestão de Jerônimo. Apesar disso, os dois líderes petistas, amigos há mais de 40 anos, negam que estejam disputando indicações na administração estadual.

Por fim, há ainda um terceiro nome, que vem sendo defendido por setores da própria Secom. Trata-se do jornalista Flávio Gonçalves, atual presidente do Irdeb (Instituto de Radiodifusão da Bahia). A avaliação é que a gestão feita por ele à frente do órgão tem catapultado a TVE, dando mais visibilidade à televisão pública do estado.

O nome de Flávio teria agradado ao governador, que acompanha de perto a evolução da TVE, sendo inclusive um telespectador frequente. A decisão, porém, ainda não foi tomada por ele. Perguntado pelo Portal A TARDE na noite desta terça-feira, 26, Jerônimo afirmou que não tem nada definido.

Nome de Flávio Gonçalves agradou ao governador Jerônimo Rodrigues | Foto: Divulgação | Irdeb GOVBA

Uma década

O secretário estadual André Curvello deverá deixar a Secom ao final de dezembro, após mais de 10 anos atuando no mesmo posto, segundo confirmaram ao Portal A TARDE interlocutores próximos à Governadoria.

Jornalista, Curvello chegou à Secom em 2014, no último ano de mandato do então governador Jaques Wagner, e se manteve no comando da Comunicação do governo quando houve a transição para a gestão do ex-governador Rui Costa.

Seu trabalho à frente da Secretaria de Comunicação foi considerado de fundamental importância para o sucesso popular de Rui durante seus mandatos à frente do governo baiano, entre 2015 e 2022. Sob a orientação de Curvello, o petista conseguiu encerrar sua gestão com grande popularidade, a ponto de conseguir eleger um sucessor até então desconhecido, que é o atual governador Jerônimo Rodrigues.

Apesar disso, nos dois primeiros anos do mandato de Jerônimo, a participação de Curvello foi menos intensa. A maneira mais independente do governador atuar fez com que o secretário adotasse uma postura mais discreta e com menos orientações.

O motivo da saída foi o “sim” dado por Curvello a um convite da Confederação Nacional da Indústria (CNI), comandada agora pelo também baiano Ricardo Alban, para assumir a comunicação da instituição. O jornalista é esperado em Brasília em janeiro para iniciar em seu novo posto.